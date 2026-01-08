Хто в Чехії атакує відносини з Україною та чи вплине це на курс Праги

2026 рік розпочався з різкого загострення відносин із традиційно дружньою Чехією.

Старт нинішній кризі дав спікер нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамура – ультраправий політик та лідер партії SPD. У своєму новорічному зверненні він озвучив низку відверто антиукраїнських тез, а згодом зі схожими заявами вийшли його однопартійці.

Проте одночасно цей скандал показав, що для значної кількості чехів такі заяви є абсолютно неприйнятними. Зокрема, більш ніж 50 тисяч громадян Чехії підтримали листа з вибаченнями за антиукраїнські заяви Окамури.

Про те, що стоїть заявами чеського ультраправого політика і чи зміниться зовнішній курс Чехії, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Від "хунти Зеленського" до підтримки зброєю: як Україні вдалося врятувати відносини з Чехією. Далі – стислий її виклад.

"Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми, для купівлі зброї та відправлення її для продовження абсолютно безглуздої війни… Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота", – заявив у новорічному зверненні нещодавно обраний спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура.

Це не перший антиукраїнський крок Томіо Окамури на новій посаді. Достатньо згадати, що першим його рішенням було зняти прапор України з будівлі парламенту. Крок, який привів до геть протилежних наслідків, адже українські прапори у вікнах своїх кабінетах вивісили всі опозиційні партії.

Різкі антиукраїнські заяви Окамури та членів його партії є насамперед елементом гострої боротьби за лідерство в ультраправому (і на щастя – дуже невеликому) сегменті.

Проте є і друга причина – нинішня слабкість лідера коаліції та прем’єр-міністра Андрея Бабіша. Як вважається, ця слабкість є тимчасовою, проте зараз вона дає Окамурі певне "вікно можливостей".

Найближчими місяцями до парламенту має прийти подання з прокуратури про позбавлення Бабіша депутатського імунітету у старій кримінальній справі "Гніздо лелеки".

А отже, Бабішу потрібно, щоб це подання проти нього не отримало підтримки у парламенті.

Відповідно, він не має вибору, окрім як не коментувати провокації Окамури, а також приєднатися до критики українського посла, який у своїй заяві нібито вийшов за межі своїх повноважень.

Проте заяви Окамури "розбудили" чеське суспільство. А тому нинішня позиція Бабіша ставить його у вкрай незручне становище.

Президент Петр Павел хоче терміново обговорити зовнішній курс Чехії – вже відомо, що це відбудеться 26 січня. Парламентська опозиція хоче поставити на голосування відставку Окамури.

А разом із тим – зростає напруження всередині керівної партії ANO Андрея Бабіша, бо більша частина виборців партії підтримують Україну. Крім того, вони воліють, аби Чехія залишалася у європейському мейнстримі, а не йшла в опозицію Брюсселю.

Для того, щоб загасити витівки ультраправих новому прем’єру Чехії довелося оголосити про збереження "снарядної ініціативи" для України.

Тож, попри зміну влади, Чехія не стає ані "другою Угорщиною", ані "другою Словаччиною".

Антиукраїнський демарш Томіо Окамури привів до ще одного несподіваного результату.

Під впливом гострої реакції суспільства позиція партії "Автомобілісти за себе" – третій учасник керівної коаліції – стала суттєво більш проукраїнською.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Від "хунти Зеленського" до підтримки зброєю: як Україні вдалося врятувати відносини з Чехією.