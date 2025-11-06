Спікер парламенту Чехії прибрав з фасаду прапор України. Тепер їх там три

Кілька фракцій нижньої палати парламенту Чехії, Палати депутатів, відреагували на рішення спікера Томіо Окамури зняти український прапор з будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Якщо до рішення Окамури на будівлі Палати депутатів майорів один прапор України, то тепер їх там три – від депутатів консерваторів з ODS, лібералів зі STAN і Партії піратів.

"В ODS ми вирішили негайно виправити перший крок нового голови Палати депутатів Томіо Окамури. Український прапор повернувся до Палати і висить на вікнах нашої депутатської фракції", – сказали в ODS.

V ODS jsme se rozhodli urychleně napravit první krok nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.



Ukrajinská vlajka je ve Sněmovně zpět a visí z oken našeho poslaneckého klubu. 🇺🇦👍🏻 pic.twitter.com/H2lSLJI72o – ODS (@ODScz) November 6, 2025

"Пан Окамура в перший день на посаді показав, що єдине, на що він здатний: зневажати такі цінності, як солідарність і мужність підтримувати країну, на яку напала Росія", – прокоментували у STAN.

Pan Okamura první den ve funkci ukázal, co jediné umí: pošlapat hodnoty, jako je solidarita a odvaha podporovat zemi napadenou Ruskem. Na protest proti tomuto kroku jsme ještě dnes vyvěsili ukrajinskou vlajku na viditelném místě z balkonu našeho poslaneckého klubu. Slava Ukraini… pic.twitter.com/0OuEucREW5 – Starostové a nezávislí (@starostove_cz) November 6, 2025

"У нас нічого не змінюється – прапор, який сьогодні ганебно зняв Томіо Окамура, ми повертаємо на будівлю Палати депутатів. Слава Україні. Героям слава", – написали в Партії піратів.

🇺🇦 Ukrajinská vlajka na budově Poslanecké sněmovny je symbolem.



Symbolem sounáležitosti s Ukrajinou a jejím lidem, kteří už téměř čtyři roky vzdorují válečné agresi ruského diktátora Putina.



U nás se nic nemění – vlajku, kterou dnes Tomio Okamura ostudně sundal, na budovu… pic.twitter.com/RDdbA8QKSw – Piráti (@PiratskaStrana) November 6, 2025

Прапор України в четвер зняв новий голова Палати представників Томіо Окамура, якого в середу обрали головою нижньої палати.

Окамура, лідер правої популістської партії SPD, давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.