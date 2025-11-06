Ukraine 1st Прогресивний захід
Спікер парламенту Чехії прибрав з фасаду прапор України. Тепер їх там три

Новини — Четвер, 6 листопада 2025, 21:26 — Олег Павлюк

Кілька фракцій нижньої палати парламенту Чехії, Палати депутатів, відреагували на рішення спікера Томіо Окамури зняти український прапор з будівлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Якщо до рішення Окамури на будівлі Палати депутатів майорів один прапор України, то тепер їх там три – від депутатів консерваторів з ODS, лібералів зі STAN і Партії піратів.

"В ODS ми вирішили негайно виправити перший крок нового голови Палати депутатів Томіо Окамури. Український прапор повернувся до Палати і висить на вікнах нашої депутатської фракції", – сказали в ODS.

"Пан Окамура в перший день на посаді показав, що єдине, на що він здатний: зневажати такі цінності, як солідарність і мужність підтримувати країну, на яку напала Росія", – прокоментували у STAN.

"У нас нічого не змінюється – прапор, який сьогодні ганебно зняв Томіо Окамура, ми повертаємо на будівлю Палати депутатів. Слава Україні. Героям слава", – написали в Партії піратів.

Прапор України в четвер зняв новий голова Палати представників Томіо Окамура, якого в середу обрали головою нижньої палати.

Окамура, лідер правої популістської партії SPD, давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.

