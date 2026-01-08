Кто в Чехии атакует отношения с Украиной и повлияет ли это на курс Праги

2026 год начался с резкого обострения отношений с традиционно дружественной Чехией.

Старт нынешнему кризису дал спикер нижней палаты чешского парламента Томио Окамура – ультраправый политик и лидер партии SPD. В своем новогоднем обращении он озвучил ряд откровенно антиукраинских тезисов, а впоследствии с аналогичными заявлениями выступили его однопартийцы.

Однако одновременно этот скандал показал, что для значительного количества чехов такие заявления являются абсолютно неприемлемыми. В частности, более 50 тысяч граждан Чехии поддержали письмо с извинениями за антиукраинские заявления Окамуры.

О том, что стоит за заявлениями чешского ультраправого политика и изменится ли внешний курс Чехии, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко От "хунты Зеленского" до поддержки оружием: как Украине удалось спасти отношения с Чехией. Далее – краткое ее изложение.

"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его для продолжения абсолютно бессмысленной войны... Деньги текут во всех направлениях, и каждый получает что-то от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота", – заявил в новогоднем обращении недавно избранный спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура.

Это не первый антиукраинский шаг Томио Окамуры на новой должности. Достаточно вспомнить, что первым его решением было снять флаг Украины со здания парламента. Шаг, который привел к совершенно противоположным последствиям, ведь украинские флаги в окнах своих кабинетов вывесили все оппозиционные партии.

Резкие антиукраинские заявления Окамуры и членов его партии являются прежде всего элементом острой борьбы за лидерство в ультраправом (и, к счастью, очень небольшом) сегменте.

Однако есть и вторая причина – нынешняя слабость лидера коалиции и премьер-министра Андрея Бабиша. Как считается, эта слабость является временной, однако сейчас она дает Окамуре определенное "окно возможностей".

В ближайшие месяцы в парламент должно поступить представление из прокуратуры о лишении Бабиша депутатской неприкосновенности по старому уголовному делу "Гнездо аиста".

А значит, Бабишу нужно, чтобы это представление против него не получило поддержки в парламенте.

Соответственно, у него нет выбора, кроме как не комментировать провокации Окамуры, а также присоединиться к критике украинского посла, который в своем заявлении якобы вышел за пределы своих полномочий.

Однако заявления Окамуры "разбудили" чешское общество. А потому нынешняя позиция Бабиша ставит его в крайне неудобное положение.

Президент Петр Павел хочет срочно обсудить внешний курс Чехии – уже известно, что это произойдет 26 января. Парламентская оппозиция хочет поставить на голосование отставку Окамуры.

А вместе с тем – растет напряжение внутри правящей партии ANO Андрея Бабиша, потому что большая часть избирателей партии поддерживают Украину. Кроме того, они хотят, чтобы Чехия оставалась в европейском мейнстриме, а не шла в оппозицию Брюсселю.

Для того, чтобы погасить выходки ультраправых, новому премьеру Чехии пришлось объявить о сохранении "снарядной инициативы" для Украины.

Таким образом, несмотря на смену власти, Чехия не становится ни "второй Венгрией", ни "второй Словакией".

Антиукраинский демарш Томио Окамуры привел к еще одному неожиданному результату.

Под влиянием острой реакции общества позиция партии "Автомобилисты за себя" – третьего участника правящей коалиции – стала существенно более проукраинской.

Подробнее – в материале Юрия Панченко От "хунты Зеленского" до поддержки оружием: как Украине удалось спасти отношения с Чехией.