50 тисяч чехів підтримали листа-вибачення за антиукраїнські заяви спікера парламенту

У Чехії вже 50 тисяч людей підтримали листа з вибаченнями за антиукраїнські заяви спікера парламенту Томіо Окамури у новорічному зверненні.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

До вівторка 6 січня відкритий лист з вибаченнями за антиукраїнські заяви спікера парламенту Чехії Томіо Окамури підписали 50 тисяч людей.

Крім того, майже 33 тисяч людей підписали петицію щодо голосування за відставку Окамури з посади спікера, оскільки він поставив під питання міжнародні зобов’язання Чехії та підтримку України. Опозиційні депутати вже заявили, що хочуть голосування за його відставку.

Лист, адресований послу України у Чехії Василю Зваричу, ініціював вчитель і староста села Семневіце Антонін Коларж. У ньому він перепросив за заяви спікера Окамури у новорічній промові та наголосив, що у Чехії багато тих, хто підтримує Україну.

Сам Окамура ніяк не коментував листа, а речниця його партії на запит ЗМІ сказала, що він не збирається цього робити. Натомість Окамура опублікував новий допис із переказом історії "Міндічгейту" за матеріалами ЗМІ на підкріплення своїх заяв про корупцію в Україні.

Посол Зварич розкритикував заяви Окамури проти України та її керівництва, після чого новий очільник МЗС Чехії Петр Мацінка назвав недоречними такі оцінки щодо чеського топпосадовця з боку посла іноземної держави.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеського колеги і став на захист Зварича.