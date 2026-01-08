Укр Рус Eng

Головування у групі країн НАТО з протидії мінам в Чорному морі перейшло до Туреччини

Новини — Четвер, 8 січня 2026, 18:09 — Марія Ємець

Головування у групі країн-членів НАТО з протидії морським мінам у Чорному морі перейшло від Румунії до Туреччини. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міноборони Румунії.

8 січня під час церемонії у порту Стамбула військово-морський флот Румунії передав командування групою з протидії мінам у Чорному морі турецькому флоту. 

Туреччина головуватиме в групі у першому півріччі 2026 року, у другому воно перейде до Болгарії, а з початку 2027 року – знову до Румунії. 

Нагадаємо, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі у січні 2024 року, а влітку розпочали спільну протимінну діяльність. 

З початку повномасштабної війни Росії проти України румунські, болгарські та турецькі військові водолази регулярно виявляють міни, які заносить у їхні територіальні води. 

