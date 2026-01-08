Головування у групі країн НАТО з протидії мінам в Чорному морі перейшло до Туреччини

Головування у групі країн-членів НАТО з протидії морським мінам у Чорному морі перейшло від Румунії до Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міноборони Румунії.

8 січня під час церемонії у порту Стамбула військово-морський флот Румунії передав командування групою з протидії мінам у Чорному морі турецькому флоту.

Туреччина головуватиме в групі у першому півріччі 2026 року, у другому воно перейде до Болгарії, а з початку 2027 року – знову до Румунії.

Нагадаємо, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами у Чорному морі у січні 2024 року, а влітку розпочали спільну протимінну діяльність.

З початку повномасштабної війни Росії проти України румунські, болгарські та турецькі військові водолази регулярно виявляють міни, які заносить у їхні територіальні води.