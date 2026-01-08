Председательство в группе стран НАТО по противодействию минам в Черном море перешло к Турции

Председательство в группе стран-членов НАТО по противодействию морским минам в Черном море перешло от Румынии к Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Минобороны Румынии.

8 января во время церемонии в порту Стамбула военно-морской флот Румынии передал командование группой по противодействию минам в Черном море, в которую входят Румыния, Болгария и Турция, турецкому флоту.

Турция будет председательствовать в группе в первом полугодии 2026 года, во втором оно перейдет к Болгарии, а с начала 2027 года – снова к Румынии.

Напомним, Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами в Черном море в январе 2024 года, а летом начали совместную противоминную деятельность.

С начала полномасштабной войны России против Украины румынские, болгарские и турецкие военные водолазы регулярно обнаруживают мины, которые заносит в их территориальные воды.