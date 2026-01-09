Віцепрезидент Бундестагу поскаржився на неприємний запах у парламентських будівлях

Віцепрезидент Бундестагу Омід Нуріпур (партія "Зелені") розкритикував структурні недоліки в будівлях парламенту, які спричиняють неприємні запахи в залі пленарних засідань та будівлі Jakob-Kaiser-Haus.

Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel, передає "Європейська правда".

"Колись для водовідведення тут використовували так звані SML-труби – на жаль, також горизонтально. Це призводить до їх швидшої корозії, накопичення стічних вод, утворення сірчаної кислоти, пошкодження труб і неприємного запаху", – сказав Нуріпур.

"Горизонтальна установка не була особливо розумною. Кожен експерт це знає. Заміна труб тепер буде частиною необхідної реконструкції", – додав він.

Політик від партії "Зелені", який обіймає цю посаду з березня 2025 року, також є головою комітету Ради старійшин парламенту з питань будівництва та просторового планування.

Він зазначив, що інші дефекти, такі як протікання дахів будівель Бундестагу, в основному були усунені. "Але, на жаль, це не є постійним рішенням", – додав він.

Через понад 20 років після введення в експлуатацію будівлі Бундестагу в Берліні, стає зрозуміло, що під час її будівництва були допущені помилки.

"Занадто великий акцент було зроблено на естетиці, а не на надійності. Тепер це повертається до нас бумерангом. Особливо вразливими є плоскі дахи, особливо під час сильних дощів. З часом кожна ущільнювальна прокладка виходить з ладу. Кут зливу недостатній", – сказав Нуріпур.

Нуріпур вказав, що в Бундестазі та офісах для членів парламенту і персоналу існує величезна потреба в реконструкції. "Дві третини будівель потрібно реконструювати протягом наступних 20 років. Це означає, що 800–1000 офісів будуть постійно реконструюватися протягом наступних двох десятиліть", – сказав він.

