У Вісбадені стурбовані громадяни кілька разів викликали пожежників через запах дуріану

Різкий запах плодів дуріану спричинив низку пожежних операцій у західнонімецькому місті Вісбаден: у суботу пожежників викликали кілька разів, оскільки люди побоювалися витоку газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

Запах дуріану з Південно-Східної Азії нагадує запах газу.

У суботу вдень пожежників вперше викликали до торгового центру, де, як повідомлялося, відчувався запах газу, але виміри не виявили присутності газу, а будівля не була підключена до газопроводу.

Пізно ввечері на ринок знову викликали аварійні служби, оскільки знову відчувався запах газу. Під час обшуку прилеглих магазинів пожежники, як повідомляється, виявили фрукти в азіатському супермаркеті. За їхніми словами, вентиляційна система торгового центру, ймовірно, поширила запах по всій будівлі.

Під час іншої операції в житловому будинку пізно ввечері в суботу пожежники виявили, що причиною запаху газу був фрукт дуріан.

Нагадаємо, у 2020 році сильний запах, що виходив із підозрілої посилки в одному з поштових відділень Баварії, привів до того, що шість працівників були доставлені в лікарню. У посилці виявився фрукт дуріан.

Дуріан часто називають "королем фруктів". Дехто каже, що його кремова текстура схожа на сирний пиріг з відтінком мигдалю. Інші проводять менш втішні порівняння – від немитих ніг до гнилої цибулі.