У Польщі фермера оштрафували за сморід зі свинарника: за нього вступився міністр

У Польщі міністр сільського господарства і розвитку сільських районів Штефан Краєвський вступився за фермера з Гродзиська під Лодзю, який отримав великий штраф за сморід зі свинарника.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Фермер Шимон Клука повинен заплатити понад 110 тисяч злотих компенсації (25 тисяч євро) сусідам, які подали на нього до суду за сморід з його свинарника. Сусіди охарактеризували запахи, що доносяться з ферми чоловіка, як нестерпні.

Спочатку Головний адміністративний суд став на бік фермера, постановивши, що він веде своє господарство абсолютно законно. З цим рішенням не погодилися сусіди чоловіка, які подали цивільний позов і виграли справу.

Тоді, крім наказу про виплату штрафу, суд зобов'язав фермера також вжити заходів для зменшення неприємного запаху.

Краєвський вступився за фермера і пообіцяв звернутися до Уповноваженого з прав громадян.

"Ми домовилися, що надамо додаткові аргументи (на захист фермера. – Ред.)", – сказав міністр.

Він також розповів, що підготовлено законопроєкт, який має запобігти покаранню фермерів, які опинилися в такій ситуації, як Шимон Клука.

"Я сподіваюся, що нам швидко вдасться провести законодавчі зміни, які дадуть можливість фермерам спокійно жити і працювати", – додав Краєвський.

За його словами, проєкт має регулювати "виробничі функції села".

"Якщо хтось будує будинок біля залізничної колії, то він очікує, що хтось зніме з колії потяги, бо вони йому заважатимуть?" – запитав він, посилаючись на справу фермера з Гродзиська.

Міністр також розповів, що для покриття високого штрафу, призначеного фермеру, було організовано збір коштів, в рамках якого було зібрано близько 30 тисяч злотих.

"Ми домовилися, що доплатимо фермеру до суми, яка була зібрана в рамках інтернет-збору. Сподіваюся, що найближчими днями нам вдасться передати ці кошти пану Шимону", – додав він.

Водночас він визнав, що необхідне системне рішення, адже йдеться не про те, щоб доплачувати в кожному такому випадку, а про те, щоб подібні ситуації більше не повторювалися.

Нагадаємо, кантону Юра на північному заході Швейцарії більше не дозволятимуть використовувати ослів для захисту своїх отар овець і кіз – це суперечить законодавству.

А у Великій Британії 40-річного фермера Гайвела Вільямса з Уельсу засудили за крадіжку 73 вагітних овець у свого сусіда.