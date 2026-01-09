Розвідка Естонії: українські повітряні нальоти стають все більш болючими для Росії

Україна все більш успішно проводить повітряні атаки по цілях в Росії, і, з огляду на зростаючий знос російської протиповітряної оборони, можна прогнозувати, що удари українських дронів і ракет будуть завдавати Росії все більшої шкоди.

Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Постійно зростаюча інтенсивність і розширення географії ударів українських безпілотників і ракет, збільшення кількості засобів нападу і розширення їх номенклатури, безумовно, ставатимуть все більш серйозною проблемою для Російської Федерації в найближчому майбутньому", – сказав Ківісельг у п'ятницю на щотижневому брифінгу в Міністерстві оборони.

Як приклади за останній тиждень він навів українські удари по ракетно-артилерійському арсеналу російської армії в Костромській області та військовому заводу в Липецькій області.

"Російська Федерація у своїх відкритих джерелах заявила, що цього року Україна щодня завдавала ударів по цілях у Московській області", – додав полковник.

"З огляду на кількість важливих цілей і їх широкий розкид по всій території Росії, а також кількість боєприпасів для протиповітряної оборони, витрачених російськими збройними силами в ході війни, і кількість знищених засобів протиповітряної оборони, можна припустити, що в 2026 році активність і точність далеких ударів України будуть зростати, а збитки, що завдаються збройним силам і економіці Росії, будуть ще більшими", – сказав глава розвідцентру Сил оборони.

"Це, в свою чергу, буде знижувати можливості Росії продовжувати війну і розривати російський наратив, згідно з яким Росія володіє невичерпними ресурсами і здатна вести війну стільки, скільки буде потрібно. Тобто ми бачимо, що насправді обороноздатність і здатність Російської Федерації протистояти таким українським ударам, ймовірно, буде знижуватися протягом 2026 року", – зазначив Ківісельг.

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг на початку грудня прогнозував, що за відсутності прориву в "мирних переговорах" Україні доведеться в найближчі місяці вести непрості оборонні бої.

Естонська розвідка також казала, що у зимовий період Росія активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню.