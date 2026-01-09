Разведка Эстонии: украинские воздушные налеты становятся все более болезненными для России

Украина все более успешно проводит воздушные атаки по целям в России, и, учитывая растущий износ российской противовоздушной обороны, можно прогнозировать, что удары украинских дронов и ракет будут наносить России все больший ущерб.

Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Постоянно растущая интенсивность и расширение географии ударов украинских беспилотников и ракет, увеличение количества средств нападения и расширение их номенклатуры, безусловно, будут становиться все более серьезной проблемой для Российской Федерации в ближайшем будущем", – сказал Кивисельг в пятницу на еженедельном брифинге в Министерстве обороны.

В качестве примеров за последнюю неделю он привел украинские удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу российской армии в Костромской области и военному заводу в Липецкой области.

"Российская Федерация в своих открытых источниках заявила, что в этом году Украина ежедневно наносила удары по целям в Московской области", – добавил полковник.

"Учитывая количество важных целей и их широкий разброс по всей территории России, а также количество боеприпасов для противовоздушной обороны, израсходованных российскими вооруженными силами в ходе войны, и количество уничтоженных средств противовоздушной обороны, можно предположить, что в 2026 году активность и точность дальних ударов Украины будут расти, а ущерб, наносимый вооруженным силам и экономике России, будет еще больше", – сказал глава разведцентра Сил обороны.

"Это, в свою очередь, будет снижать возможности России продолжать войну и разрывать российский нарратив, согласно которому Россия обладает неисчерпаемыми ресурсами и способна вести войну столько, сколько будет нужно. То есть мы видим, что на самом деле обороноспособность и способность Российской Федерации противостоять таким украинским ударам, вероятно, будет снижаться в течение 2026 года", – отметил Кивисельг.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг в начале декабря прогнозировал, что при отсутствии прорыва в "мирных переговорах" Украине придется в ближайшие месяцы вести непростые оборонительные бои.

Эстонская разведка также говорила, что в зимний период Россия активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению.