Розвідка Естонії: на Україну взимку чекають важкі оборонні бої

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг прогнозує, що за відсутності прориву в "мирних переговорах" Україні доведеться в найближчі місяці вести непрості оборонні бої.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Ківісельга, останнім часом російським військам вдалося незначно просунутися до українських позицій.

Головна ділянка наступу російських військ на напрямку Покровськ – Мирноград наразі практично оточена. "Лінії постачання ЗСУ перебувають під сильним тиском, і утримувати довго ці населені пункти в таких умовах неможливо", – сказав голова розвідцентру Сил оборони Естонії.

Він додав, що минулого тижня російські війська також активізували наступ у Харківській області – на напрямках Вовчанська і Куп'янська, у Донецькій області – в районі Сіверська, і в Запорізькій області – біля Гуляйполя.

Посилення атак пов'язане з погіршенням погодних умов, які обмежують можливості України щодо застосування дронів, каже Ківісельг.

"У підсумку українські сили перебувають під сильним тиском, і Росії вдалося домогтися локальних тактичних просувань. Крім того, Росія, як і раніше, має перевагу в чисельності особового складу, артилерії, боєприпасах і техніці", – додав він.

За словами Ківісельга, ситуація в Україні залишається складною, і хід переговорів до настання зими набуває особливого значення.

"Якщо на переговорах не буде досягнуто прийнятного для України прориву, ситуація на фронті залишиться вкрай напруженою, і в найближчі місяці українським військам доведеться вести важкі оборонні бої", – додав представник естонських Сил оборони.

У Міністерстві оборони Естонії раніше прогнозували, що українські міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області можуть впасти у грудні під тиском російської окупаційної армії.

Естонська розвідка також казала, що у майбутній зимовий період Росія активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню.