У Литві запевнили, що розмови про скорочення чисельності військ США не ведуться

Міністр оборони Литви Робертас Каунас стверджує, що немає розмов про скорочення чисельності дислокованих в країні американських солдатів.

Заяву очільника литовського оборонного відомства наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У Литві дислокована бойова група батальйону американських ротаційних сил.

Загалом в Європі дислоковано близько 70 тисяч американських військовослужбовців, майже половина з них – у Німеччині.

"На мій погляд, це вже абсолютно ясно. Про скорочення чисельності солдатів розмов немає", – заявив Каунас журналістам у Сеймі.

Він запевнив, що співпраця і спілкування з американськими партнерами "йдуть дуже гладко".

"Конгрес підтримує програму Балтійської ініціативи з безпеки. Литва проробила велику роботу щодо пакета заходів підтримки приймаючої країни. Ведуться обговорення про можливість розширення інфраструктури", – додав міністр.

У жовтні минулого року Сполучені Штати оголосили, що зменшать свою військову присутність у Румунії, вивівши батальйон з ротаційної бригади, приписаної до південно-східного флангу НАТО, але при цьому залишать у країні близько 1000 військовослужбовців.

А навесні ЗМІ писали, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.