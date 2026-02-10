В Литве заверили, что разговоры о сокращении численности войск США не ведутся

Министр обороны Литвы Робертас Каунас утверждает, что нет разговоров о сокращении численности дислоцированных в стране американских солдат.

Заявление главы литовского оборонного ведомства приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В Литве дислоцирована боевая группа батальона американских ротационных сил.

Всего в Европе дислоцировано около 70 тысяч американских военнослужащих, почти половина из них – в Германии.

"На мой взгляд, это уже абсолютно ясно. О сокращении численности солдат разговоров нет", – заявил Каунас журналистам в Сейме.

Он заверил, что сотрудничество и общение с американскими партнерами "идут очень гладко".

"Конгресс поддерживает программу Балтийской инициативы по безопасности. Литва проделала большую работу по пакету мер поддержки принимающей страны. Ведутся обсуждения о возможности расширения инфраструктуры", – добавил министр.

В октябре прошлого года Соединенные Штаты объявили, что уменьшат свое военное присутствие в Румынии, выведя батальон из ротационной бригады, приписанной к юго-восточному флангу НАТО, но при этом оставят в стране около 1000 военнослужащих.

А весной СМИ писали, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.