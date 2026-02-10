Туреччина каже, що може доєднатись до гонки ядерних озброєнь через Іран

Туреччина розглядає можливість приєднання до регіональної гонки ядерних озброєнь через занепокоєння щодо амбіцій Ірану в ядерній галузі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, його заяву наводить Bloomberg.

Фідан вказав, що Анкара не бажає порушувати крихку рівновагу сил у регіоні, що може спровокувати ядерну гонку. Але "ми, можливо, будемо змушені приєднатися до цієї гонки", додав він, відповідаючи на запитання, чи вважає Туреччина розробку Іраном ядерної зброї загрозою.

Глава турецького МЗС зазначив, що розробка ядерної зброї "повинна розглядатися в ширшому контексті", назвавши це "стратегічним питанням високого рівня".

Туреччина не має ядерної програми і є учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Наразі вона будує першу з трьох атомних електростанцій для виробництва енергії.

На турецькій авіабазі Інджирлік розміщено десятки американських ядерних боєголовок, хоча Туреччині не дозволено їх перевозити або розгортати.

Посилаючись на переговори між США та Іраном, які відбулися в Омані в п'ятницю і мають продовжитися цього тижня, Фідан сказав, що повітряні удари "не призведуть до зміни режиму" в Тегерані, і додав, що Близький Схід не витримає ще однієї війни.

"Вони не виготовляють атомну бомбу", – сказав Фідан про Іран.

Він вважає, що сумніви щодо бажання Вашингтона виконувати свої зобов'язання з безпеки перед союзниками можуть спровокувати майбутню гонку ядерних озброєнь в Азії та Європі.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що його країна ніколи не відмовиться від права на збагачення урану, навіть якщо війна "буде нав'язана нам".