Іран не відмовиться від збагачення урану, незважаючи на погрози війни з боку США – глава МЗС

Міністр закордонних справ Ірану заявив у неділю, що його країна не боїться розгортання військово-морських сил США в Перській затоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Іран ніколи не відмовиться від права на збагачення урану, навіть якщо війна "буде нав'язана нам", заявив у неділю міністр закордонних справ Аббас Аракчі, незважаючи на тиск з боку Вашингтона.

"Іран заплатив дуже високу ціну за свою мирну ядерну програму та збагачення урану", – заявив Аббас Аракчі на форумі в Тегерані.

"Чому ми так наполягаємо на збагаченні і відмовляємося відмовитися від нього, навіть якщо нам нав'язують війну? Тому що ніхто не має права диктувати нам, як поводитися", – сказав він через два дні після зустрічі з посланцем США Стівом Віткоффом в Омані.

Міністр закордонних справ Ірану також заявив у неділю, що його країна не боїться розгортання американських військово-морських сил у Перській затоці.

"Їхнє військове розгортання в регіоні нас не лякає", – сказав Аббас Аракчі після того, як посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав американський авіаносець "Авраам Лінкольн" у цьому регіоні.

Виступаючи на форумі в Тегерані, на якому була присутня AFP, Аракчі додав, що продовження Вашингтоном санкцій проти Ірану та нещодавнє розгортання військових сил "викликають сумніви щодо серйозності та готовності іншої сторони до справжніх переговорів".

"Ми уважно стежимо за ситуацією, оцінюємо всі сигнали і вирішимо, чи продовжувати переговори", – сказав він.

6 лютого в Омані пройшли переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми.

Перед початком переговорів США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.