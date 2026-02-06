ЗМІ: в Омані завершилися переговори США та Ірану

В столиці Оману Маскаті завершилися переговори представників США та Ірану щодо іранської ядерної програми, сторони домовилися про подальші консультації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив журналіст Axios Барак Равід в мережі X.

За даними журналіста, наступний раунд переговорів США та Ірану очікується найближчими днями.

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді опублікував фото із зустрічей з іранським колегою Аббасом Аракчі та спецспосланцем США Стівом Віткоффом.

Very serious talks mediating between Iran and the US in Muscat today.

It was useful to clarify both Iranian and American thinking and identify areas for possible progress. We aim to reconvene in due course, with the results to be considered carefully in Tehran and Washington. pic.twitter.com/OWctzf2CXA – Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) February 6, 2026

Глава оманського МЗС назвав переговори "серйозними та корисними". За його словами, сторони розглянуть результати консультацій й зустрінуться ще раз.

Аль-Бусаїді не повідомив конкретики щодо теми переговорів, але Тегеран неодноразово наполягав, що вони мають стосуватися винятково ядерної програми Ірану.

Перед початком зустрічі США закликали своїх громадян, які перебувають в Ірані, негайно покинути країну.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї має бути "стурбований" можливістю американських ударів, якщо перемовини завершаться нічим.

Про зустріч почали домовлятись невдовзі після того, як США відправили у регіон масштабну флотилію, а президент США Дональд Трамп закликав Тегеран негайно сісти за стіл для переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Також стало відомо, що Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких дій проти Ірану, які б водночас не переросли у тривалу війну на Близькому Сході.