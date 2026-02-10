Турция говорит, что может присоединиться к гонке ядерных вооружений из-за Ирана

Турция рассматривает возможность присоединения к региональной гонке ядерных вооружений из-за беспокойства относительно амбиций Ирана в ядерной сфере.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его заявление приводит Bloomberg.

Фидан указал, что Анкара не желает нарушать хрупкое равновесие сил в регионе, что может спровоцировать ядерную гонку. Но "мы, возможно, будем вынуждены присоединиться к этой гонке", добавил он, отвечая на вопрос, считает ли Турция разработку Ираном ядерного оружия угрозой.

Глава турецкого МИД отметил, что разработка ядерного оружия "должна рассматриваться в более широком контексте", назвав это "стратегическим вопросом высокого уровня".

Турция не имеет ядерной программы и является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия. Сейчас она строит первую из трех атомных электростанций для производства энергии.

На турецкой авиабазе Инджирлик размещены десятки американских ядерных боеголовок, хотя Турции не разрешено их перевозить или развертывать.

Ссылаясь на переговоры между США и Ираном, которые состоялись в Омане в пятницу и должны продолжиться на этой неделе, Фидан сказал, что воздушные удары "не приведут к смене режима" в Тегеране, и добавил, что Ближний Восток не выдержит еще одной войны.

"Они не производят атомную бомбу", – сказал Фидан об Иране.

Он считает, что сомнения относительно желания Вашингтона выполнять свои обязательства по безопасности перед союзниками могут спровоцировать будущую гонку ядерных вооружений в Азии и Европе.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна никогда не откажется от права на обогащение урана, даже если война "будет навязана нам".