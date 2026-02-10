ЗМІ: дві країни ЄС стали на заваді санкціям щодо нафти з РФ

Греція і Мальта стали головною перешкодою на шляху пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовників агентства, ці дві південноєвропейські країни висловили занепокоєння з приводу цього кроку на зустрічі послів ЄС у понеділок, де був представлений останній пакет санкцій проти РФ.

Вони висловили побоювання, що така заміна може вплинути на судноплавну галузь Європи і ціни на енергоносії, кажуть джерела.

Обидві країни також попросили роз'яснень щодо пропозицій про запровадження санкцій проти іноземних портів за обробку російської нафти і посилення нагляду за продавцями суден, щоб скоротити кількість суден, що потрапляють до флоту Москви, додали джерела.

Представник грецького уряду відмовився від коментарів. Нестор Лайвера, представник мальтійського уряду в Брюсселі, сказав, що країна "бере участь у технічних дискусіях, щоб забезпечити можливість реалізації кінцевого результату".

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити чинну цінову стелю на продаж російської нафти забороною на послуги, необхідні для її транспортування.

Ця пропозиція є центральним елементом 20-го пакета санкцій ЄС за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів для затвердження і можуть змінитися до їхнього ухвалення. ЄС планує завершити роботу над пакетом обмежувальних заходів до кінця лютого.

Як повідомляла "Європейська правда", оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Відомо, що Франція наполягала, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".