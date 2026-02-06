20-й пакет санкцій ЄС проти РФ затримують дискусії про заборону російських танкерів

Оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, яке планувалося цього тижня, затримується через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів держав ЄС у Брюсселі, які обізнані з просуванням перемовин.

Запропонована Єврокомісією повна заборона російських нафтоперевезень в ЄС стала предметом дискусій, що затримують завершення роботи над 20-м пакетом санкцій ЄС проти РФ.

Як повідомили співрозмовники "Європейської правди", пропозиція включити в 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії повну заборону на надання морських послуг в ЄС танкерам, які перевозять російську нафту, затримала процес підготовки пакета санкцій – через узгодження цієї ініціативи на рівні G7.

Долучення держав G7, і насамперед Сполучених Штатів та Великої Британії до заборони російських нафтоперевезень, зробило б цей захід більш болючим для Росії та її економіки, а також зняло б зауваження з боку ряду морських держав ЄС, бюджети яких великою мірою залежать від доходів портів, розповіли дипломати.

Дискусії з державами G7 щодо морських санкцій тривають весь поточний тиждень, і стали причиною затримки оголошення 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ, яке очікувалося ще в середу, 4 лютого.

Втім, не виключено, що 20-й пакет санкцій буде оголошено ще у п’ятницю, 6 лютого, або ж у понеділок, 9 лютого.

Як повідомляла "Європейська правда", заборона надання морських послуг російським суднам – одна з очікуваних складових 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який планують символічно ухвалити 24 лютого, на четверту річницю повномасштабної війни.

Очікувалося, що Єврокомісія оприлюднить пропозицію щодо змісту пакета на поточному тижні.

Відомо, що Франція хоче, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо "тіньового флоту".