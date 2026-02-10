СМИ: две страны ЕС помешали санкциями в отношении нефти из РФ

Греция и Мальта стали главным препятствием на пути предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, эти две южноевропейские страны выразили обеспокоенность по поводу этого шага на встрече послов ЕС в понедельник, где был представлен последний пакет санкций против РФ.

Они выразили опасения, что такая замена может повлиять на судоходную отрасль Европы и цены на энергоносители, говорят источники.

Обе страны также попросили разъяснений относительно предложений о введении санкций против иностранных портов за обработку российской нефти и усиления надзора за продавцами судов, чтобы сократить количество судов, попадающих во флот Москвы, добавили источники.

Представитель греческого правительства отказался от комментариев. Нестор Лайвера, представитель мальтийского правительства в Брюсселе, сказал, что страна "участвует в технических дискуссиях, чтобы обеспечить возможность реализации конечного результата".

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить действующий ценовой потолок на продажу российской нефти запретом на услуги, необходимые для ее транспортировки.

Это предложение является центральным элементом 20-го пакета санкций ЕС за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов для утверждения и могут измениться до их принятия. ЕС планирует завершить работу над пакетом ограничительных мер до конца февраля.

Как сообщала "Европейская правда", обнародование Европейской комиссией содержания 20-го пакета санкций Евросоюза против России несколько задержалось из-за дискуссии вокруг предложения полного запрета предоставления морских услуг в портах ЕС всем судам, транспортирующим российскую нефть.

Известно, что Франция настаивала, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" в отношении "теневого флота".