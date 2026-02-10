ЗМІ: ЄС вперше пропонує санкції проти нафти з РФ з обмеженням для портів третіх країн

Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши в них порти в Грузії та Індонезії, які обробляють російську нафту.

Про це йдеться в публікації Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає агентство, це буде перший випадок, коли ЄС націлиться на порти в третіх країнах, пропонуючи санкції проти РФ.

Згідно з пропозицією, з якою ознайомилось Reuters, ЄС пропонує включити порти Кулеві в Грузії та Карімун в Індонезії до списку санкцій, що забороняє компаніям та особам ЄС здійснювати операції з будь-яким із них.

Ці заходи є частиною 20-го пакета санкцій ЄС за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Пакет був спільно розроблений Європейською службою зовнішніх дій (EEAS) та Європейською комісією і представлений країнам ЄС у понеділок. Ухвалення нового пакета санкцій вимагає одностайності країн-членів.

В пакет також додали нові заборони на імпорт металів, таких як нікелеві злитки, залізна руда та концентрати, необроблена та оброблена мідь, а також різні види металобрухту, включаючи алюміній. Він також забороняє імпорт солі, аміаку, гальки, кремнію та хутра.

Крім того, пропозиція вперше передбачає використання інструменту проти обходу санкцій щодо третьої країни. Нові обмеження заборонять продаж до Киргизстану металорізальних верстатів та комунікаційних пристроїв для передачі голосу, зображень і даних, таких як модеми та маршрутизатори.

ЄС також запропонував додати до свого санкційного списку два киргизькі банки – Keremet та OJSC Capital Bank of Central Asia – за надання послуг з криптоактивів Росії, а також банки в Лаосі та Таджикистані, одночасно вилучивши з нього дві китайські кредитні установи. У разі схвалення, зазначені банки будуть позбавлені можливості здійснювати операції з фізичними особами та компаніями ЄС.

До своєї системи санкцій, яка включає заморожування активів та заборону на поїздки, EEAS запропонувала додати 30 осіб та 64 компанії.

Серед них – "Башнефть", дочірня компанія російського нафтового гіганта "Роснефть", а також вісім російських нафтопереробних заводів, серед яких два великі заводи, що контролюються "Роснефтью", – у містах Туапсе та Сизрань.

Пропозиція не включає "Роснефть" та "Лукойл", які вже потрапили під санкції США.

Як повідомляла "Європейська правда", оприлюднення Європейською комісією змісту 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії дещо затрималося через дискусії навколо пропозиції повної заборони надання морських послуг в портах ЄС усім суднам, що транспортують російську нафту.

Відомо, що Франція наполягала, щоб 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ був "особливо жорстким" щодо тіньового флоту.