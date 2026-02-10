Прем'єр Молдови в Києві оголосив про енергетичну допомогу Україні

До Києва у вівторок, 10 лютого, прибуде партія гуманітарної допомоги від Молдови, яка включає електрогенератори та пожежні автомобілі, повідомив прем'єр-міністр країни Александру Мунтяну під час свого візиту до України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава уряду Молдови під час пресконференції з українською візаві Юлією Свириденко повідомив, що його кабінет міністрів затвердив пакет гуманітарної підтримки України.

"На засіданні уряду ми затвердили новий пакет гуманітарної допомоги для України. Партія прибуде до Києва сьогодні, вона включає пожежні автомобілі, електрогенератори, засоби захисту, медичні товари та харчові продукти", – сказав Мунтяну.

Також прем’єр Молдови засудив російські атаки на критичну інфраструктуру України, які призводять до перебоїв з електроенергією, опаленням та водопостачанням.

"Республіка Молдова рішуче засуджує війну, яку веде Російська Федерація, включаючи щоденні масовані атаки на міста та регіони України, внаслідок яких гинуть діти, жінки та люди похилого віку. Засуджуємо всі варварські атаки, спрямовані на критичну інфраструктуру, які створюють нестерпні умови для українських громадян", -– сказав посадовець журналістам.

Прем'єр-міністр Молдови також наголосив, що вважає європейську інтеграцію України важливим елементом стабільності, безпеки та європейського майбутнього всього регіону.

Як повідомлялося, 10 лютого прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну прибув з візитом до Києва.

Нагадаємо, восени минулого року президентка Молдови Мая Санду офіційно висунула у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який до того понад 20 років проживав в Україні.

