Премьер Молдовы в Киеве объявил об энергетической помощи Украине

В Киев во вторник, 10 февраля, прибудет партия гуманитарной помощи от Молдовы, которая включает электрогенераторы и пожарные автомобили, сообщил премьер-министр страны Александру Мунтяну во время своего визита в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава правительства Молдовы во время пресс-конференции с украинской визави Юлией Свириденко сообщил, что его кабинет министров утвердил пакет гуманитарной поддержки Украины.

"На заседании правительства мы утвердили новый пакет гуманитарной помощи для Украины. Партия прибудет в Киев сегодня, она включает в себя пожарные автомобили, электрогенераторы, средства защиты, медицинские товары и продукты питания", – сказал Мунтяну.

Также премьер Молдовы осудил российские атаки на критическую инфраструктуру Украины, которые приводят к перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

"Республика Молдова решительно осуждает войну, которую ведет Российская Федерация, включая ежедневные массированные атаки на города и регионы Украины, в результате которых гибнут дети, женщины и старики. Осуждаем все варварские атаки, направленные на критическую инфраструктуру, которые создают невыносимые условия для украинских граждан", – сказал чиновник журналистам.

Премьер-министр Молдовы также подчеркнул, что считает европейскую интеграцию Украины важным элементом стабильности, безопасности и европейского будущего всего региона.

Как сообщалось, 10 февраля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну прибыл с визитом в Киев.

Напомним, осенью прошлого года президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который до того более 20 лет проживал в Украине.

Подробнее об этом читайте в материале "ЕвроПравды": "Украинский" премьер и изменения по Приднестровью: чего ждать от нового правительства Молдовы.