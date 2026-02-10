Європарламент схвалив прискорену депортацію мігрантів, яким відмовили у притулку

Європейський парламент проголосував за зміни до міграційного законодавства ЄС, що відкриє шлях для прискореної депортації мігрантів, яким було відмовлено в наданні притулку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.

Текст, який ще потребує остаточного офіційного схвалення урядів 27 країн-членів ЄС, знаменує собою різке посилення міграційної політики ЄС.

Європейський парламент також затвердив запровадження списку країн, що вважаються безпечними для шукачів притулку, яким було відмовлено у перебуванні в країнах ЄС.

Список "безпечних" країн включає Бангладеш, Колумбію, Єгипет, Косово, Індію, Марокко та Туніс. Згідно з новими правилами, країни ЄС можуть відхилити заяву про надання притулку, якщо особа могла б отримати захист у країні з цього списку.

Як пише Reuters, цей крок викликав різку критику з боку гуманітарних груп, які заявили, що це може призвести до порушень прав людини та обмеження прав на притулок згідно з конвенцією 1951 року, що забороняє повернення шукачів притулку до країн, де їм може загрожувати небезпека.

Згідно з новими правилами, мігранти, які не виїдуть добровільно, можуть бути ув'язнені за відмову від співпраці. Нові правила також дозволять країнам ЄС створювати "центри повернення" за межами ЄС.

Антиімміграційна риторика зросла по всьому ЄС з того часу, як у 2015 році понад мільйон людей, переважно з Сирії, прибули до країн Євросоюзу. Ці настрої посилили громадську підтримку праворадикальних націоналістичних партій, що спонукало уряди до прийняття дедалі обмежувальної міграційної політики, зосередженої на поверненні мігрантів.

10 лютого ЗМІ повідомляли, що Європейська комісія має застереження щодо рішення уряду Іспанії про надання легального статусу близько 500 тисячам нелегальних мігрантів, посилаючись на те, що це може суперечити чинній міграційній політиці ЄС.

Як стало відомо минулого тижня, уряд Швеції розглядає зміни до імміграційного законодавства, які зобов’язуватимуть всіх шукачів притулку розміщуватися в центрах прийому мігрантів під час розгляду їхніх заявок.