Швеція посилює законодавчі обмеження для мігрантів

Уряд Швеції розглядає зміни до імміграційного законодавства, які зобов’язуватимуть всіх шукачів притулку розміщуватися в центрах прийому мігрантів під час розгляду їхніх заявок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Швеція прагне скасувати закон, який дозволяє шукачам притулку самостійно обирати умови проживання. За словами посадовців, він призвів до проблем із перенаселеністю, соціальною ізоляцією та полегшив мігрантам нелегальне перебування в країні.

"Це законодавство мало багато негативних наслідків. Ізоляція, вразливість і тисячі людей, що зникають. Навіть невідомо, чи перебувають вони у Швеції, чи ні", – заявив міністр міграції Швеції Йохан Форсселл.

Нова законодавча ініціатива пропонує зобов’язати шукачів притулку проживати в центрах Міграційної служби. Мігрантам також не дозволять виїжджати за межі округу, до якого їх направлять служби.

Той, хто порушуватиме нові правила, ризикує втратити свої добові виплати від уряду.

З 2015 року близько 160 тисяч осіб попросили притулку у Швеції. Посилення імміграційних обмежень, ймовірно, стане ключовим фактором на парламентських виборах у країні у вересні цього року.

Тим часом у Німеччині повідомили про різке зниження кількості прохань надати притулок у 2025 році.

А в Іспанії уряд пропонує легалізувати легалізації 500 тисяч нелегальних мігрантів та шукачів притулку.

Нагадаємо, переговірники Європейського Союзу 18 грудня домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".