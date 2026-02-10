ЗМІ: російський НПЗ в Німеччині скаржиться на вплив санкцій США

Керівництво нафтопереробного заводу в Німеччині, що належить російській "Роснефти", у приватному порядку попередило Берлін про те, що санкції США шкодять його бізнесу та загрожують постачанню палива до столиці країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У січні керівництво нафтопереробного заводу PCK Schwedt, що контролюється "Роснефтью" звернулося з терміновим закликом до міністерки економіки та енергетики Німеччини Катеріни Райхе вирішити питання щодо майбутнього нафтопереробного заводу зі Сполученими Штатами.

У листі окреслено загострення проблем на НПЗ, який забезпечує паливом дев'ять із десяти автомобілів у Берліні, його аеропорт, а також постачає бензин по всій федеральній землі Бранденбург та східній Німеччині.

Завдяки лобіюванню Берліна цей нафтопереробний завод отримав виняток із санкцій, запроваджених наприкінці минулого року адміністрацією США проти "Роснефти". Водночас підприємство залежить від довгострокових контрактів на постачання, банків для платежів та страховиків, які опинилися під питанням через можливість застосування американських санкцій.

За словами джерел, цей тиск може пришвидшити продаж нафтопереробного заводу приватному бізнесу.

Робоча група, що складається з посадовців уряду Німеччини, федеральної землі Бранденбург та керівництва нафтопереробного заводу, зустрінеться найближчими днями, щоб обговорити можливі рішення, пише Reuters.

Як відомо, наприкінці жовтня 2025 року США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Швейцарський торговий дім Gunvor відкликав свою пропозицію про купівлю міжнародних активів "Лукойлу" після того, як США заявили, що не схвалять цю угоду. Російська компанія має три НПЗ у Європі, акції у нафтовидобутку в Казахстані, Узбекистані, Іраку, Мексиці, Гані, Єгипті, ОАЕ та Нігерії, а також сотні заправних станцій по всьому світу, включно зі США.

