СМИ: российский НПЗ в Германии жалуется на влияние санкций США

Руководство нефтеперерабатывающего завода в Германии, принадлежащего российской "Роснефти", в частном порядке предупредило Берлин о том, что санкции США вредят его бизнесу и угрожают поставкам топлива в столицу страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В январе руководство нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt, контролируемого "Роснефтью", обратилось с срочным призывом к министру экономики и энергетики Германии Катерине Райхе решить вопрос о будущем нефтеперерабатывающего завода с Соединенными Штатами.

В письме обозначено обострение проблем на НПЗ, который обеспечивает топливом девять из десяти автомобилей в Берлине, его аэропорт, а также поставляет бензин по всей федеральной земле Бранденбург и восточной Германии.

Благодаря лоббированию Берлина этот нефтеперерабатывающий завод получил исключение из санкций, введенных в конце прошлого года администрацией США против "Роснефти". В то же время предприятие зависит от долгосрочных контрактов на поставки, банков для платежей и страховщиков, которые оказались под вопросом из-за возможности применения американских санкций.

По словам источников, это давление может ускорить продажу нефтеперерабатывающего завода частному бизнесу.

Рабочая группа, состоящая из должностных лиц правительства Германии, федеральной земли Бранденбург и руководства нефтеперерабатывающего завода, встретится в ближайшие дни, чтобы обсудить возможные решения, пишет Reuters.

Как известно, в конце октября 2025 года США впервые за вторую каденцию Дональда Трампа применили новые санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Швейцарский торговый дом Gunvor отозвал свое предложение о покупке международных активов "Лукойла" после того, как США заявили, что не одобрят эту сделку. Российская компания имеет три НПЗ в Европе, акции в нефтедобыче в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте, ОАЭ и Нигерии, а также сотни заправочных станций по всему миру, включая США.

