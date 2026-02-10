Міністр фінансів США: відносини з Китаєм перебувають у комфортному стані

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що американські відносини з Китаєм можуть бути дуже продуктивними, і привітав Пекін як конкурента.

Про це він сказав під час виступу на конференції BTG Pactual CEO Conference, що відбулася у Бразилії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що відносини між США та Китаєм "зараз перебувають в дуже комфортному стані".

"Ми будемо конкурентами, але хочемо, щоб ця конкуренція була чесною. Ми не хочемо розриву з Китаєм, але нам потрібно знизити ризики", – зазначив американський міністр.

Бессент заявив на конференції, що США працюють над поверненням суверенітету у стратегічних галузях, де зараз домінує Китай. Йдеться, зокрема, про критично важливу сировину, напівпровідники та фармацевтику

"Ми завжди будемо конкурентами. І я вважаю, що конкуренція робить вас кращими, не дає застигнути в стагнації", – додав він.

Нещодавно президент США Трамп заявив, що ближче до кінця року прийме у Білому домі китайського лідера Сі Цзіньпіна на тлі намагань двох країн налагодити економічні відносини.

