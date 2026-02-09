Трамп анонсував приїзд Сі у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що ближче до кінця року прийме у Білому домі китайського лідера Сі Цзіньпіна на тлі намагань двох країн налагодити економічні відносини.

Заяву американського президента наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Трамп висловив цю думку в інтерв'ю NBC News, записаному в середу – в той день, коли він і Сі провели телефонну розмову про торгівлю, Тайвань, війну Росії в Україні та ситуацію в Ірані.

Очікується, що Трамп відвідає Китай у квітні, а потім Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати.

"Так, він (Сі. – Ред.) приїде до Білого дому – ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни в світі, і у нас дуже хороші відносини", – сказав Трамп.

Також варто зазначити, що 6 лютого США закликали Китай та Росію до переговорів щодо укладення нового договору про контроль над ядерними озброєннями.

Крім того, нещодавно Трамп пригрозив 100-відсотковими митами на канадські імпортні товари після того, як прем’єр Канади Марк Карні відвідав Пекін та підписав торговельну угоду з Китаєм.