Министр финансов США: отношения с Китаем находятся в комфортном состоянии

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские отношения с Китаем могут быть очень продуктивными, и приветствовал Пекин как конкурента.

Об этом он сказал во время выступления на конференции BTG Pactual CEO Conference, которая состоялась в Бразилии, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что отношения между США и Китаем "сейчас находятся в очень комфортном состоянии".

"Мы будем конкурентами, но хотим, чтобы эта конкуренция была честной. Мы не хотим отделяться от Китая, но нам нужно снизить риски", – отметил американский министр.

Также Бессент заявил, что США работают над "восстановлением суверенитета" над Китаем в стратегических отраслях, включая критически важные минералы, полупроводники и лекарства.

"Мы всегда будем конкурентами. И я считаю, что конкуренция делает вас лучше, не дает застыть в стагнации", – добавил он.

Недавно Трамп заявил, что ближе к концу года примет в Белом доме китайского лидера Си Цзиньпина на фоне попыток двух стран наладить экономические отношения.

