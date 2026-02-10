У Польщі запевнили у незмінності характеру співпраці зі США після інциденту з послом і спікером

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі з послом США Томасом Роузом запевнив польську громадськість у хороших відносинах між Варшавою та Вашингтоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Розмова підтвердила, що наша співпраця в галузі безпеки не зазнає жодних змін", – підкреслив у вівторок віцепрем'єр і глава міністерства оборони.

Косіняк-Камиш опублікував у соціальних мережах фотографію із зустрічі з американським дипломатом.

"Польща є опорою східного флангу НАТО і одним з найнадійніших союзників США в Європі! Розмова з послом США в Польщі Томом Роузом підтвердила, що наша співпраця в галузі безпеки не зазнає жодних змін. Присутність союзників у нашій країні є надзвичайно важливим стовпом оборони східного флангу. Сьогодні Польща є лідером НАТО за темпами зростання витрат на оборону. Це помічають і цінують наші союзники зі Сполучених Штатів", – заявив Косіняк-Камиш.

Раніше у вівторок, у розмові з журналістами в Сеймі, глава Міноборони підкреслив, що поважає Сполучені Штати і проводить багато зустрічей з представниками цієї країни.

На запитання, чи активність спікера Сейму Влодзімежа Чажаастого пошкодила відносинам Польщі з США, він відповів, що його відносини з представниками американської адміністрації дуже хороші. На запитання про відносини між Вашингтоном і Варшавою він відповів, що "вони також дуже хороші".

Раніше спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий відмовився підтримати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру. На його думку, американський лідер не заслуговує на цю нагороду.

Після цього посол США в Польщі Том Роуз заявив, що припинить будь-які контакти з Чажастим через його коментарі щодо Трампа.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував таке рішення дипломата.