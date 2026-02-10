В Польше заверили в неизменности характера сотрудничества с США после инцидента с послом и спикером

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с послом США Томасом Роузом заверил польскую общественность в хороших отношениях между Варшавой и Вашингтоном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Беседа подтвердила, что наше сотрудничество в области безопасности не претерпит никаких изменений", – подчеркнул во вторник вице-премьер и глава министерства обороны.

Косиняк-Камыш опубликовал в социальных сетях фотографию со встречи с американским дипломатом.

"Польша является опорой восточного фланга НАТО и одним из самых надежных союзников США в Европе! Беседа с послом США в Польше Томом Роузом подтвердила, что наше сотрудничество в области безопасности не претерпит никаких изменений. Присутствие союзников в нашей стране является чрезвычайно важным столпом обороны восточного фланга. Сегодня Польша является лидером НАТО по темпам роста расходов на оборону. Это замечают и ценят наши союзники из Соединенных Штатов", – заявил Косиняк-Камыш.

Ранее во вторник, в беседе с журналистами в Сейме, глава Минобороны подчеркнул, что уважает Соединенные Штаты и проводит много встреч с представителями этой страны.

На вопрос, повредила ли активность спикера Сейма Влодзимежа Чажастого отношениям Польши с США, он ответил, что его отношения с представителями американской администрации очень хорошие. На вопрос об отношениях между Вашингтоном и Варшавой он ответил, что "они также очень хорошие".

Ранее спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.

После этого посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекратит любые контакты с Чажастым из-за его комментариев по поводу Трампа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал такое решение дипломата.