Туск про рішення посла США: "Союзники повинні поважати один одного, а не читати лекції"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на резонансне рішення посла США Тома Роуза в країні припинити будь-які контакти зі спікером Сейму Влодзімежем Чажастим через його коментарі щодо президента Дональда Трампа.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, Том Роуз заявив, що "обурливі та безпідставні образи на адресу президента Трампа" з боку Чажастого стали "серйозною перешкодою для чудових відносин" з прем'єр-міністром Дональдом Туском та його урядом, а відтак оголосив про припинення будь-яких контактів із спікером Сейму.

Туск розкритикував таку заяву дипломата.

"Пане посол Роуз, союзники повинні поважати один одного, а не читати лекції. Принаймні так ми, тут, у Польщі, розуміємо партнерство", – заявив польський прем’єр-міністр.

Це ж рішення Роуза розкритикували й демократи з Комітету з закордонних справ Палати представників.

Зазначимо, Роуз не уточнив, які саме коментарі спонукали його до такого рішення. Однак Чажастий заявив на початку тижня, що відмовився підписати лист, розповсюджений спікером Палати представників США Майком Джонсоном, в якому Трампа номінують на Нобелівську премію миру.