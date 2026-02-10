У Латвії перерозподілять 200 млн євро заради зміцнення ППО

У вівторок уряд Латвії схвалив перерозподіл у бюджеті 200 млн євро для зміцнення системи протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Кошти будуть перерозподілені з бюджетної програми "Фінансування заходів щодо зміцнення безпеки держави" до підпрограми Міністерства оборони "Утримання Національних збройних сил".

Наразі за програмою "Утримання Національних збройних сил" на 2026 і 2027 роки фінансування для придбання систем протиповітряної оборони не заплановано.

Як повідомлялося, в період з 2023 по 2027 рік Латвія зобов'язалася щорічно виділяти додатково 200 млн євро на зміцнення протиповітряної оборони. В цілому за п'ять років на ці цілі буде виділено 1 млрд євро.

Перше рішення про перерозподіл коштів уряд прийняв у грудні 2023 року, друге – в лютому минулого року.

У листопаді 2023 року Міноборони підписало з німецькою компанією Diehl Defence договір про придбання систем протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T на суму 600 млн євро, що забезпечить впровадження в Латвії багаторівневої протиповітряної оборони. Планується, що поставки систем IRIS-T почнуться в 2026 році.

Нагадаємо, уряд Латвії 13 січня підтримав інформаційний звіт "Про закупівлю системи вогневої підтримки непрямим вогнем", який передбачає придбання колісних артилерійських систем Archer для Національних збройних сил.

У грудні стало відомо, що Естонія придбає щонайменше 6 РСЗВ Chunmoo південнокорейського виробництва.