В Латвии перераспределят 200 млн евро для укрепления ПВО

Во вторник правительство Латвии одобрило перераспределение в бюджете 200 млн евро для укрепления системы противовоздушной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Средства будут перераспределены из бюджетной программы "Финансирование мероприятий по укреплению безопасности государства" в подпрограмму Министерства обороны "Содержание Национальных вооруженных сил".

В настоящее время по программе "Содержание Национальных вооруженных сил" на 2026 и 2027 годы финансирование для приобретения систем противовоздушной обороны не запланировано.

Как сообщалось, в период с 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять дополнительно 200 млн евро на укрепление противовоздушной обороны. В целом за пять лет на эти цели будет выделено 1 млрд евро.

Первое решение о перераспределении средств правительство приняло в декабре 2023 года, второе – в феврале прошлого года.

В ноябре 2023 года Минобороны подписало с немецкой компанией Diehl Defence договор о приобретении систем противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T на сумму 600 млн евро, что обеспечит внедрение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Планируется, что поставки систем IRIS-T начнутся в 2026 году.

Напомним, правительство Латвии 13 января поддержало информационный отчет "О закупке системы огневой поддержки непрямым огнем", который предусматривает приобретение колесных артиллерийских систем Archer для Национальных вооруженных сил.

В декабре стало известно, что Эстония приобретет не менее 6 РСЗО Chunmoo южнокорейского производства.