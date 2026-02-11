Латвійські журналісти потрапили під атаку FPV-дрона на Донеччині

Команда Латвійського суспільного мовника (LSM) потрапила під атаку російського FPV-дрона, коли вони прямували до позицій одного з українських підрозділів на Донеччині для репортажу.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Журналістка LSM Одіта Кренберга та оператор Айгарс Ковалевскіс їхали знімати історію про латвійця з міста Алуксне з позивним "НАТО", який воює за Україну у складі десантної бригади ЗСУ.

Журналісти потрапили під удар, коли разом з героєм свого репортажу Олександром їхали до позицій. Погодні умови у той день були несприятливими для польотів – вітер, заметіль і погана видимість, але біля "пристріляного" місця біля повороту, де водіям доводиться скидати швидкість, все ж чатував російський FPV-дрон.

Дрон вибухнув поруч з автомобілем, уламками пошкодивши задню частину машини та вибивши скло. Влучання вдалось уникнути, тому що Олександр помітив небезпеку і піддав газу. З людей ніхто не постраждав.

"Команда LSM усвідомлює ризики, на які вона наражається, вирушаючи до захисників України та фіксуючи реальність війни, адже саме така присутність дає змогу документувати справжнє обличчя війни – яким би небезпечним і жорстоким воно не було. Ми високо цінуємо роботу й сміливість наших журналістів, адже незалежна журналістика в цій ситуації слугує важливою противагою брехливим і маніпулятивним повідомленням", – прокоментувала головна редакторка LSM Аніта Брауна.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року під час роботи неподалік Дружківки на Донеччині загинув французький фотокореспондент Антоні Лаллікан.

Також у жовтні від удару російського "Ланцета" на Дніпропетровщині постраждала команда німецького видання Welt.