Команда німецького видання Welt постраждала від удару дрона РФ, загинув український військовий

Команда німецького видання Welt у середині жовтня постраждала від удару російського дрона "Ланцет" під час зйомки у Дніпропетровській області, один український військовий загинув внаслідок цієї атаки.

Про це видання повідомило 27 жовтня, пише "Європейська правда".

Знімальна група готувала матеріал з мобільною групою української ППО у відкритому полі, коли "Ланцет" здійснив удар по військовому авто, яке супроводжувала команду репортерів під час їхньої роботи. Оператор групи Віктор Лисенко зняв на відео момент удару та наступні хвилини після нього.

Kameramann Viktor hat den Einschlag der russischen Drohne und die Minuten danach auf Video festgehalten. Bilder davon sind Teil unserer Berichterstattung, mit der wir den Angriff bei @welt dokumentieren: https://t.co/APJXMcvRWe pic.twitter.com/wj3uPuMJn9 – Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 27, 2025

Удар стався 13 жовтня близько 21:35 за місцевим часом у Дніпропетровській області, приблизно за 25-30 кілометрів від лінії зіткнення. На момент вибуху команда перебувала лише за кілька метрів від військового екіпажу з трьох осіб.

В результаті атаки загинув 48-річний український солдат підрозділу протиповітряної оборони. Ще один солдат отримав настільки важкі поранення, що йому довелося ампутувати ногу.

Продюсер Welt Іван отримав поранення обох ніг від металевих осколків. Йому довелося надати невідкладну допомогу, його прооперували в лікарні.

Головний репортер Welt Ібрагім Набер та оператор Віктор Лисенко отримали легкі поранення. Під час зйомок усі члени медіакоманди мали позначення, що вони є представниками преси.

Лише 3 жовтня французький фотожурналіст Антоні Лаллікан загинув у районі Дружківки на Донеччині внаслідок російського удару безпілотника. Його український колега Георгій Іванченко отримав важкі поранення.

23 жовтня у результаті атаки російського дрона біля Краматорська загинули двоє представників українських ЗМІ: тележурналістка Олена Грамова та оператор Євген Кармазін.

Генсек Ради Європи Ален Берсе заявляв, що він шокований убивством українських журналістів на Донеччині.