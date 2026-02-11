Латвийские журналисты попали под атаку FPV-дрона в Донецкой области

Команда Латвийского общественного вещателя (LSM) попала под атаку российского FPV-дрона, когда они направлялись к позициям одного из украинских подразделений в Донецкой области для репортажа.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

Журналистка LSM Одита Кренберга и оператор Айгарс Ковалевскис ехали снимать историю о латвийце из города Алуксне с позывным "НАТО", который воюет за Украину в составе десантной бригады ВСУ.

Журналисты попали под удар, когда вместе с героем своего репортажа Александром ехали к позициям. Погодные условия в тот день были неблагоприятными для полетов – ветер, метель и плохая видимость, но возле "пристрелянного" места у поворота, где водителям приходится сбрасывать скорость, все же ждал российский FPV-дрон.

Дрон взорвался рядом с автомобилем, обломками повредив заднюю часть машины и выбив стекло. Попадания удалось избежать, потому что Александр заметил опасность и поддал газу. Из людей никто не пострадал.

"Команда LSM осознает риски, которым она подвергается, отправляясь к защитникам Украины и фиксируя реальность войны, ведь именно такое присутствие позволяет документировать истинное лицо войны – каким бы опасным и жестоким оно ни было. Мы высоко ценим работу и смелость наших журналистов, ведь независимая журналистика в этой ситуации служит важным противовесом лживым и манипулятивным сообщениям", – прокомментировала главный редактор LSM Анита Брауна.

Напомним, в октябре 2025 года во время работы неподалеку Дружковки Донецкой области погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан.

Также в октябре от удара российского "Ланцета" на Днепропетровщине пострадала команда немецкого издания Welt.