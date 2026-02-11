Жителі країн Європи не мають єдності щодо власної "ядерної парасольки", окремої від США

Серед мешканців низки європейських країн немає єдності у питанні можливого створення своєї власної системи ядерного стримування, щоб зменшити залежність від США.

Про це свідчать дані масштабного дослідження у 13 державах Європи, яке замовив аналітичний центр "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR), на основі якого "Європейська правда" опублікувала статтю.

Зокрема, дослідження показало, що у більшості держав, де проводили опитування, є відносна більшість тих, хто виступає за створення європейської "ядерної парасольки". Причому у Польщі, Португалії та Іспанії таких – переконлива більшість.

Але проти цього шляху виступають жителі Угорщини (48% опонентів, 34% прихильників) та Італії (40% на 33%).

Ще більше неоднозначності дослідження зафіксувало у країнах, які володіють ядерною зброєю (Франція і Велика Британія).

Зокрема, у Франції 46% підтримують зростання власного ядерного арсеналу, 32% – проти. А у Британії зворотна картина: 34% підтримують, 44% проти.

Щодо питання збільшення оборонних витрат, то жителі більшості країн, де проводили опитування, підтримують такий крок. Найменше прихильників збільшення витрат на оборону в Італії – лише 27% населення підтримують це, а 59% – виступають проти.

І це – попри те, що з іншого питання 48% італійців заявили, що вважають можливим вихід російської агресії за межі України.

ECFR проводила дослідження у листопаді 2025 року в 11 європейських державах НАТО – це Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія, а також у двох державах поза Альянсом – в Україні та Швейцарії.

Нагадаємо, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив за створення Європейського оборонного союзу, який дозволить країнам ЄС взяти відповідальність за власну оборону.

