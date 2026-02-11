В странах Европы нет единства в вопросе своего "ядерного зонтика", отдельного от США

Среди жителей ряда европейских стран нет единства в вопросе возможного создания собственной системы ядерного сдерживания, чтобы уменьшить зависимость от США.

Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования в 13 странах Европы, заказанного аналитическим центром "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR), на основе которого "Европейская правда" опубликовала статью.

В частности, исследование показало, что в большинстве государств, где проводился опрос, есть относительное большинство тех, кто выступает за создание европейского "ядерного зонтика". Причем в Польше, Португалии и Испании таких – убедительное большинство.

Но против этого пути выступают жители Венгрии (48% оппонентов, 34% сторонников) и Италии (40% против 33%).

Еще больше неоднозначности исследование зафиксировало в странах, обладающих ядерным оружием (Франция и Великобритания).

В частности, во Франции 46% поддерживают рост собственного ядерного арсенала, 32% – против. А в Великобритании обратная картина: 34% поддерживают, 44% против.

Что касается вопроса увеличения оборонных расходов, то жители большинства стран, где проводился опрос, поддерживают такой шаг. Меньше всего сторонников увеличения расходов на оборону в Италии – только 27% населения поддерживают это, а 59% – выступают против.

И это – несмотря на то, что по другому вопросу 48% итальянцев заявили, что считают возможным выход российской агрессии за пределы Украины.

ECFR проводил исследование в ноябре 2025 года в 11 европейских государствах НАТО – это Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария, а также в двух государствах вне Альянса – в Украине и Швейцарии.

Напомним, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выступил за создание Европейского оборонного союза, который позволит странам ЕС взять ответственность за собственную оборону.

