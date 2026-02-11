Франція перевірить роль свого дипломата, який фігурує у справі Епштейна

У Франції проведуть перевірки після оприлюднення фактів про спілкування тодішнього дипломата в ООН Фабріса Едана з американським мільярдером Джеффрі Епштейном у матеріалах справи.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами BFMTV та Euronews.

З опублікованих матеріалів справи Епштейна з’ясувалось, що Фабріс Едан регулярно листувався з Епштейном починаючи з 2010 року, коли французький дипломат працював в ООН у Нью-Йорку. Він тоді був радником норвезького дипломата Тер’є Рьода-Ларсена.

З матеріалів випливає, що Едан пересилав мільярдеру документи, безпосередньо пов’язані з роботою, іноді – менш як за добу після того, як отримував ці листи.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав ці факти "жахливими" і зазначив, що оприлюднені в межах справи Епштейна масиви листування "викликають дуже тяжкі підозри" стосовно цілої низки значущих осіб зі США, Європи і зокрема Франції.

Барро оголосив, що звернувся до відповідних органів у зв’язку з деталями стосовно Фабріса Едана, що стали відомі з матеріалів справи.

"Також я проводжу адміністративне розслідування для сприяння роботі системи правосуддя та ініціюю дисциплінарні процедури", – зазначив Жан-Ноель Барро.

На цей час Едан вже звільнився з дипломатичної служби і працює у приватному секторі.

У Франції через справу Епштейна у фокусі уваги опинився також колишній міністр культури Джек Ланг, йому довелось піти з посади керівника Інституту арабського світу. З матеріалів стало відомо про його фінансові зв’язки з мільярдером, у листуваннях ім’я Ланга згадується понад 670 разів.

Найбільший скандал через публікацію справи Епштейна виник у Норвегії, де питання з’явились до колишнього прем’єра і генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда, згаданого вище Рьода-Ларсена та його дружини, яка тепер втратила посаду посла, і кронпринцеси Метте-Маріт.

Також публікація справи Епштейна стала "чорним лебедем" для прем’єра Британії, якого тепер звинувачують у необачному призначенні на посаду посла лорда Пітера Мендельсона.