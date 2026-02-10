Норвегія проведе рідкісне зовнішнє розслідування зв'язків МЗС з Епштейном

Парламентський наглядовий комітет Норвегії одноголосно ухвалив рішення про призначення рідкісного зовнішнього розслідування зв'язків Міністерства закордонних справ з покійним сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Оприлюднення низки нових документів у США виявило безліч нових зв'язків Епштейна з політиками, членами королівських сімей та багатими людьми по всій Європі.

Норвезька поліція з боротьби з економічними злочинами розпочала розслідування щодо Турбйорна Ягланда, колишнього прем'єр-міністра, міністра закордонних справ та ексголови комітету Нобелівської премії миру, за підозрою у скоєнні корупційних злочинів.

Також поліція оголосила, що Мона Юль, яка подала у відставку з посади посла в Йорданії та Іраку, також перебуває під слідством за корупцію. Її чоловік, колишній міністр кабінету Тер'є Роед-Ларсен, підозрюється у співучасті.

Відтак парламентський наглядовий комітет Норвегії одноголосно ухвалив рішення про призначення рідкісного зовнішнього розслідування зв'язків Міністерства закордонних справ з Епштейном.

Всі троє будуть співпрацювати з відповідними слідчими органами і не бачать підстав для звинувачень, заявили їхні адвокати.

Окрім цього, серйозні іміджеві проблеми виникли у кронпринцеси Метте-Маріт.

Також файли шкодять репутації прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера: у новому масиві розсекречених документів з’явилися численні електронні листи та світлини, що свідчать про тривалі та тісні контакти експосла Британії в США Пітера Мендельсона із фінансистом.

Радимо детальніше ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.