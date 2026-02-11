Франция проверит роль своего дипломата, фигурирующего в деле Эпштейна

Во Франции проведут проверки после обнародования фактов об общении тогдашнего дипломата в ООН Фабриса Эдана с американским миллиардером Джеффри Эпштейном в материалах дела.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам BFMTV и Euronews.

Из опубликованных материалов дела Эпштейна выяснилось, что Фабрис Эдан регулярно переписывался с Эпштейном начиная с 2010 года, когда французский дипломат работал в ООН в Нью-Йорке. Он тогда был советником норвежского дипломата Терье Рёда-Ларсена.

Из материалов следует, что Эдан пересылал миллиардеру документы, непосредственно связанные с работой, иногда – менее чем через сутки после того, как получал эти письма.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал эти факты "ужасными" и отметил, что обнародованные в рамках дела Эпштейна массивы переписки "вызывают очень серьезные подозрения" в отношении целого ряда значимых лиц из США, Европы и, в частности, Франции.

Барро объявил, что обратился в соответствующие органы в связи с деталями относительно Фабриса Эдана, которые стали известны из материалов дела.

"Также я провожу административное расследование для содействия работе системы правосудия и инициирую дисциплинарные процедуры", – отметил Жан-Ноэль Барро.

На данный момент Эдан уже уволился с дипломатической службы и работает в частном секторе.

Во Франции из-за дела Эпштейна в фокусе внимания оказался также бывший министр культуры Джек Ланг, ему пришлось уйти с поста руководителя Института арабского мира. Из материалов стало известно о его финансовых связях с миллиардером, в переписке имя Ланга упоминается более 670 раз.

Наибольший скандал из-за публикации дела Эпштейна возник в Норвегии, где вопросы возникли к бывшему премьеру и генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, упомянутому выше Рёду-Ларсену и его жене, которая теперь лишилась должности посла, а также кронпринцессе Метте-Марит.

Также публикация дела Эпштейна стала "черным лебедем" для премьера Великобритании, которого теперь обвиняют в неосмотрительном назначении на должность посла лорда Питера Мендельсона.