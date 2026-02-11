У НАТО кажуть, що Чехія знайшла багато снарядів великого калібру для ЗСУ, збір грошей триває

Так звана "чеська ініціатива", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, знайшла суттєво більше снарядів, ніж очікувалося.

Про це розповів у розмові з журналістами у штаб-квартирі НАТО один з військових керівників Альянсу, що спілкувався на умовах анонімності.

Як відомо, так звана "чеська ініціатива", що запрацювала у 2024 році та стала одним з ключових джерел постачань снарядів, опинилася під питанням після зміни уряду, однак згодом Прага оголосила, що продовжить постачання. У НАТО підкреслили, що робота дійсно триває.

"Чеська ініціатива діє і досі. Є політичні заяви на найвищому рівні (з чеського боку. – "ЄП") про те, що вони продовжуватимуть координувати цю ініціативу", – підтвердив генерал, що працює у структурах Альянсу.

Представник Альянсу також наголосив, що Прага повідомила про "значно більшу кількість снарядів, ніж очікувалося", що вдалося знайти на ринку.

"Якщо оперувати цифрами, то вартість боєприпасів, доступних на ринку, становить 16 мільярдів євро. А ми плануємо постачання для України боєприпасів на суму щонайменше 5 мільярдів євро", – пояснив він.

Як відомо, закупівлі за "чеською ініціативою" проводяться за рахунок внесків з боку держав-партнерів України. Військовий топпредставник Альянсу підкреслив, що накопичення коштів відбувається доволі швидко. "Наразі ми маємо зобов'язання на 1,4 мільярда євро на 2026 рік, а це тільки січень закінчився. Тож я вважаю, що маємо добрий початок", – пояснив він.

Раніше в НАТО та у Празі робили заяви про зобов'язання щодо кількості снарядів, які мають бути закуплені для ЗСУ. Зараз в Альянсі віддають перебігу фінансовим, а не кількісним зобов'язанням.

"Я не оперуватиму конкретною кількістю, але можу сказати, що йдеться про сотні тисяч снарядів великого калібру", – заявив він у відповідь на запитання "ЄП".

Відомо, що уряд Чехії, попри продовження "чеської снарядної ініціативи", повідомив про скорочення власних витрат на допомогу.

Україна є також заручником внутрішніх конфліктів у Чехії. Зокрема, відмова Праги передати Україні літаки була помстою президенту з боку однієї з партій.

Детально про ініціативу читайте в інтерв'ю 2024 року: "За рік ми можемо знайти 1,5-2 млн снарядів для ЗСУ".