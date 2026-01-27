Глава МЗС Чехії Петр Мацінка дав зрозуміти, що урядова опозиція передачі Україні легких штурмовиків L-159 пов'язана з непоступливістю президента Петра Павела у питанні призначення Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленнях Мацінки раднику президента Петру Коларжу, текст наводить iDnes.

Мацінка пише про необхідність призначити Турека міністром охорони навколишнього середовища.

"Якщо ні, я спалю мости таким чином, що це увійде в підручники з політології як крайній випадок співіснування (гілок влади)", написав Мацінка.

"У цьому питанні я маю підтримку прем'єр-міністра, не кажучи вже про позицію СПД", – написав Мацінка.

"Якщо він нічого не зробить або принаймні не погодиться на деякі переговори з приводу Турека у Міністерстві охорони навколишнього середовища, наслідки будуть для нього (і не тільки для нього) дуже несподіваними", – додав він.

Глава МЗС у своєму повідомленні також згадав про заяви президента щодо передачі Україні літаків L-159. Після появи у ЗМІ інформації про можливий продаж цих літаків і відповідні заяви Павела Мацінка виступив з відкритою критикою президента, а в уряді невдовзі заявили про неможливість продажу літаків.

"Щодо L-159 для українців – єдина причина, чому вони їх не отримають, це те, що Петр Павел необдумано розповів про це ЗМІ. Я міг би переконати Томіо (Окамуру, спікера чеського парламенту. – Ред.) (так само, як я говорив з ним про ініціативу щодо боєприпасів). Але зараз це неможливо. Навіть цю правду можуть дізнатися багато хто (у середу)", – йдеться у повідомленні Мацінки президентському раднику.

Мацінка цим дав зрозуміти, що саме він зміг переконати Окамуру, який очолює коаліційну "Свободу і пряму демократію" у необхідності продовження снарядної ініціативи для України і міг би зробити це і в питанні літаків. Але, за його словами, через розголос у ЗМІ тепер це начебто неможливо.

Як відомо, у вівторок у Чехії розгорівся скандал після того, як президент Петр Павел заявив про спроби шантажу і залякування з боку глави МЗС, який прагне зробити міністром свого скандального однопартійця Філіпа Турека.

Павел своєю чергою відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Після заяви Павела в опозиції пролунали заклики до відставки глави МЗС.

