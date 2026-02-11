В НАТО говорят, что Чехия нашла много снарядов крупного калибра для ВСУ, сбор денег продолжается
Так называемая "чешская инициатива", которую используют для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, нашла существенно больше снарядов, чем ожидалось.
Об этом рассказал в разговоре с журналистами в штаб-квартире НАТО один из военных руководителей Альянса, общавшийся на условиях анонимности.
Как известно, так называемая "чешская инициатива", которая заработала в 2024 году и стала одним из ключевых источников поставок снарядов, оказалась под вопросом после смены правительства, однако впоследствии Прага объявила, что продолжит поставки. В НАТО подчеркнули, что работа действительно продолжается.
"Чешская инициатива действует до сих пор. Есть политические заявления на самом высоком уровне (с чешской стороны. – "ЕП") о том, что они будут продолжать координировать эту инициативу", – подтвердил генерал, работающий в структурах Альянса.
Представитель Альянса также отметил, что Прага сообщила о "значительно большем количестве снарядов, чем ожидалось", которые удалось найти на рынке.
"Если оперировать цифрами, то стоимость боеприпасов, доступных на рынке, составляет 16 миллиардов евро. А мы планируем поставки для Украины боеприпасов на сумму не менее 5 миллиардов евро", – пояснил он.
Как известно, закупки по "чешской инициативе" проводятся за счет взносов со стороны государств-партнеров Украины. Военный топ-представитель Альянса подчеркнул, что накопление средств происходит довольно быстро. "Сейчас у нас есть обязательства на 1,4 миллиарда евро на 2026 год, а это только январь закончился. Поэтому я считаю, что это хорошее начало", – пояснил он.
Ранее в НАТО и в Праге делали заявления об обязательствах по количеству снарядов, которые должны быть закуплены для ВСУ. Сейчас в Альянсе отдают предпочтение финансовым, а не количественным обязательствам.
"Я не буду оперировать конкретным количеством, но могу сказать, что речь идет о сотнях тысяч снарядов крупного калибра", – заявил он в ответ на вопрос "ЕП".
Известно, что чешское правительство, несмотря на продолжение "чешской снарядной инициативы", сообщило о сокращении собственных расходов на помощь.
Украина также является заложником внутренних конфликтов в Чехии. В частности, отказ Праги передать Украине самолеты был местью президенту со стороны одной из партий.
Подробно об инициативе читайте в интервью 2024 года: "За год мы можем найти 1,5-2 млн снарядов для ВСУ".