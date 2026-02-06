Чехія скорочує витрати на гуманітарну допомогу іншим державам, зокрема й Україні

Міністерство закордонних справ Чехії більше, ніж утричі скоротить витрати на гуманітарну допомогу за кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання ČT24.

Попередній уряд Петра Фіали виділяв на гуманітарні проєкти для інших держав близько 165 млн крон (6,8 млн євро). Тепер чинний кабінет Андрея Бабіша пропонує скоротити ці видатки до 50 млн чеських крон (2 млн євро).

За словами міністра закордонних справ Петра Мацінки, причина таких скорочень полягає в економії бюджетних коштів.

Чехія використовувала ці кошти для фінансування гуманітарних ініціатив в інших країнах світу, наприклад, експлуатації гелікоптерів для ліквідації пожеж в Іспанії або допомогу сектору Гази.

Ця допомога також надходила Україні – на ці кошти чеський уряд закупив генератори для критичних потреб українських міст.

Скорочення гуманітарних витрат розкритикували в опозиції. Ексміністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав це "помстою людству". За словами політика, у разі гуманітарних катастроф глава МЗС повинен швидко ухвалювати рішення щодо термінової допомоги, а не чекати виділення коштів від всього уряду.

Як зазначив Ліпавський, ці витрати також використовувалися на проєкти в Україні, зокрема щодо відновлення шкіл або житла для внутрішньо переміщених осіб. Поки неясно, чи ці ініціативи будуть продовжені.

Як писали, що Чехія готує до відправки в Україну 55 генераторів, які надають як термінову гуманітарну допомогу через складну ситуацію в енергетиці в умовах обстрілів і суворої зими.

Паралельно чеський громадський збір накопичив 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу для України – на додачу до інших низових ініціатив та підтримки від місцевої влади.