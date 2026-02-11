У НАТО порахували кількість загиблих і поранених на фронті росіян

У 2025 році різко зросла кількість представників армії РФ, що були вбиті або поранені під час бойових дій в Україні.

Про це заявив високопосадовець НАТО, що спілкувався з журналістами напередодні зустрічі міністрів оборони Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

Співрозмовник поділився розвідувальними даними щодо кількості жертв на фронті під час агресії РФ проти України.

"На сьогодні втрати (армії РФ) під час бойових дій склали 1,3 мільйона росіян, з них 400 тисяч – у 2025 році", – заявив посадовець. Таким чином, втрати за минулий рік суттєво перевищують минулі роки. Зауважимо, що у цьому підрахунку йдеться як про загиблих, так і про поранених загарбників, що випали з бойових дій.

Також у НАТО оприлюднили кількість загиблих російських військових.

"Загальна кількість загиблих росіян становить 350 тисяч", – заявив представник Альянсу.

Зауважимо, що п'ять місяців тому у НАТО називали кількість російських втрат, що була на 200 тисяч меншою.

Тоді йшлося про майже чверть загиблими у структурі втрат РФ. Таким чином, співвідношення поранених до загиблих за даними РФ лишається незмінним.

У липні голова військової поліції Естонії заявив, що людські втрати Росії у неспровокованій війні проти України вже перевищили втрати радянсько-фінської війни.