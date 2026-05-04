Трамп заявив, що США виведуть судна "нейтральних країн" через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп анонсував запуск нового проєкту під назвою "Свобода", в рамках якого Сполучені Штати виведуть судна "нейтральних країн", заблоковані на Близькому Сході.

Про це він написав у дописі у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що до США звернулися "країни з усього світу", які "нейтральні" у конфлікті на Близькому Сході із проханням "допомогти звільнити їхні судна, заблоковані в Ормузькій протоці через ситуацію, до якої вони абсолютно не причетні".

"Заради блага Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми повідомили ці країни, що безпечно виведемо їхні кораблі з цих обмежених водних шляхів, щоб вони могли вільно та безперешкодно продовжувати свою діяльність", – заявив він.

Трамп доручив своїм представникам повідомити цим країнам, що США "докладуть всіх зусиль, щоб безпечно вивести їхні кораблі та екіпажі з протоки".

"Вони заявили, що не повертатимуться, доки цей район не стане безпечним для судноплавства та всього іншого. Цей процес, "Проєкт Свобода", розпочнеться в понеділок вранці за часом Близького Сходу", – зазначив він.

Окрім цього, американський президент заявив, що повністю усвідомлює, що його представники ведуть "дуже конструктивні переговори з Іраном", й що "ці переговори можуть привести до чогось дуже позитивного для всіх".

"Переміщення суден має на меті лише звільнити людей, компанії та країни, які не зробили абсолютно нічого поганого – вони є жертвами обставин. Це гуманітарний жест з боку Сполучених Штатів, країн Близького Сходу, але, зокрема, Ірану", – додав Трамп.

Як відомо, 30 квітня Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Попередній мирний план Ірану також передбачав проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів. При цьому складніші переговори щодо ядерної програми пропонувалося відкласти на пізніший термін.

Трамп заявив, що чекає точного формулювання іранських пропозицій щодо завершення війни, однак не вважає, що вони будуть прийнятними.